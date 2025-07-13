Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 50 га

Площадь лесного пожара в Мартыновском районе Ростовской области увеличилась, сообщили вечером 13 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— По состоянию на 20:20, огнем охвачено 50 га (низовой — 34 га, верховой — 16 га), — говорится в оперативной информации экстренного ведомства.
Напомним, ранее сообщалось о том, что горит 30 га леса. Также уточнялось, что пламя распространяется на землях Волгодонского ГАУ РО «Лес», Мартыновского участкового лесничества, кварталы 5−6.
От РСЧС в тушении задействовали 139 человек и 61 единицу техники, в том числе от МЧС — 51 человека и 16 спецмашин. Известно, что спасателям также помогают силы лесного хозяйства, муниципалитета и добровольцы.
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