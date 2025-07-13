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Сотрудники «Баден-Бадена» в Екатеринбурге массово отравились парами хлора

31 человек отравился парами хлора в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге произошло массовое отравление сотрудников. По факту произошедшего региональной прокуратурой организована проверка.

Как передает «КП-Екатеринбург», сотрудники термального комплекса массово обратились за медицинской помощью с такими симптомами, как слезотечение, тошнота, дезориентация и одышка.

Согласно заявлению Минздрава по Свердловской области, причиной отравления могли стать пары хлора. В ведомстве также уточнили, что количество пострадавших в комплексе «Баден-Баден» достигло 31 человека.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое отравление пассажиров произошло на туристическом теплоходе в Москве. С жалобами на недомогание в медучреждения обратились более 30 человек.