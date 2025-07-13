Легковушка сбила подростка на велосипеде в Минске

ДТП произошло сегодня около 18.20. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по ул. Лобанка, при повороте направо на ул. Одинцова на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество и совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде на разрешающий сигнал светофора. 17-летний велосипедист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.