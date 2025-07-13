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В Дагестане корову достали из резервуара с водой с помощью подъемного крана

Жизни коровы ничего не угрожает, заявили спасатели.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели вытащили упавшую в пятиметровый резервуар для забора воды корову с помощью подъемного крана, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Дагестану.

«Спасатели Дагестанского ПСО применив альпинистское снаряжение, с помощью подъемного крана аккуратно извлекли животное на поверхность», — говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что жизни коровы ничего не угрожает, после спасения животное отпустили.

Ведомство также опубликовало видео, на котором показано, как один из спасателей обязывает тросом туловище коровы в двух местах, а также привязывает веревку к рогам, а затем животное поднимают краном из резервуара.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из решетки балкона в Биробиджане кота, который, предположительно, пытался проникнуть в жилище, где живет кошка, но застрял между прутьями.