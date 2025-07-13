В Николаеве, Полтаве и Чернигове 13 июля прогремели взрывы

Взрывы раздались 13 июля вечером в Николаеве на юге Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — написал он. Кроме этого, Сенкевич добавил, что город частично остался без света.
Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове.
По данным онлайн-карты минцифры Украины, на 20:44 по московскому времени тревога звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской областях.
Также сообщается о воздушной тревоге в таких регионах, как Полтавская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области.
Ранее сообщалось, что на аэродроме ВСУ в Николаеве прогремели взрывы. По информации источников, на территории аэродрома начался пожар, произошла детонация боеприпасов.