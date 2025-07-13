Шестилетняя девочка выпала из окна на девятом этаже дома на юге Москвы

Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре выпала шестилетняя девочка, ее госпитализировали. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.
— Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — заявила Нефедова.
Она подчеркнула, что ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть вероятность, что несовершеннолетний сможет открыть его сам. Кроме того, фурнитура окон и сами рамы должны быть исправными.
25 июня двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома, который находится на улице Обручева в Москве. Его госпитализировали.
9 июня двое детей также выпали из окон квартир в домах на улицах Анинской и Летчика Бабушкина. Пострадавших госпитализировали. Малолетние выпали из окон, также оперевшись на москитную сетку.