Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетняя девочка выпала из окна на девятом этаже дома на юге Москвы

Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре выпала шестилетняя девочка, ее госпитализировали. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре выпала шестилетняя девочка, ее госпитализировали. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

— Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — заявила Нефедова.

Она подчеркнула, что ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть вероятность, что несовершеннолетний сможет открыть его сам. Кроме того, фурнитура окон и сами рамы должны быть исправными.

25 июня двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома, который находится на улице Обручева в Москве. Его госпитализировали.

9 июня двое детей также выпали из окон квартир в домах на улицах Анинской и Летчика Бабушкина. Пострадавших госпитализировали. Малолетние выпали из окон, также оперевшись на москитную сетку.