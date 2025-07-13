20-летнего заключенного вынесли из тюрьмы в сумке

Во Франции произошел необычный побег — 20-летний заключенный покинул тюрьму в городе Корб, спрятавшись в сумке своего сокамерника, освобождавшегося по окончании срока. Инцидент был обнаружен лишь на следующий день, 12 июля, после чего начались масштабные поиски беглеца.
Как сообщает BFMTV, молодой человек отбывал наказание за торговлю людьми, кражу и подозревался в связях с организованной преступностью. Начальник тюрьмы Себастьен Ковэль назвал инцидент «крайне редким случаем», свидетельствующим о «серьезных нарушениях» в работе учреждения.
Расследование показало, что побег стал возможен из-за переполненности тюрьмы (170% заполняемости) и накопления системных ошибок в работе персонала.
Межведомственное управление национальной полиции департамента Рона ведет расследование обстоятельств происшествия.
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