20-летнего заключенного вынесли из тюрьмы в сумке

Во Франции произошел необычный побег — 20-летний заключенный покинул тюрьму в городе Корб, спрятавшись в сумке своего сокамерника, освобождавшегося по окончании срока. Инцидент был обнаружен лишь на следующий день, 12 июля, после чего начались масштабные поиски беглеца.