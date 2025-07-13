Три человека пострадали в Горловке из-за урагана

Как сообщало URA.RU ранее, в результате сильного урагана в Донецке погиб десятилетний ребенок, на которого во дворе жилого дома упало дерево. В течение дня в городе наблюдалась сложная погодная ситуация. Кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра привели к перебоям с электроснабжением в разных районах. Непогода затронула и другие населенные пункты региона.