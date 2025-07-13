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Три человека пострадали в Горловке из-за урагана

В результате урагана, обрушившегося на Горловку Донецкой Народной Республики, 13 июля пострадали три человека, включая 16-летнего подростка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

В ДНР устраняют последствия урагана.

В результате урагана, обрушившегося на Горловку Донецкой Народной Республики, 13 июля пострадали три человека, включая 16-летнего подростка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

«В результате урагана пострадали три человека, среди которых ребенок 2009 года рождения. Зафиксировано массовое падение деревьев и веток», — написал Приходько.

Также мэр отметил, что оказались сорваны кровли зданий. Штаб по чрезвычайным ситуациям приступил к работам по ликвидации последствий стихии.

Кроме этого, в городе отмечаются повреждения объектов инфраструктуры. В частности, из-за аварийной ситуации на предприятии «Вода Донбасса» проинформировали о прекращении электроснабжения на две фильтровальные станции. Там ведутся восстановительные работы для возобновления водоснабжения.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате сильного урагана в Донецке погиб десятилетний ребенок, на которого во дворе жилого дома упало дерево. В течение дня в городе наблюдалась сложная погодная ситуация. Кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра привели к перебоям с электроснабжением в разных районах. Непогода затронула и другие населенные пункты региона.