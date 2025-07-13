Сенатор Грэм* рассказал о судьбе российских активов за рубежом

В то время, когда страны Европы собираются направить Украине деньги от процентов с российских активов, в США готовят более жесткие меры давления на РФ. Об этом заявил внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).