Инструктор ВСУ Черный: около 70% мобилизованных сбегают из учебных центров

«Мне рассказывал военный, сейчас поехал на Сумское направление, что его словили, закрыли в гараж, им там приносят еду, воду, они в туалет ходят прям в этом же гараже. Потом, когда их какое-то количество собирается, быстро оформляют. Он говорит, полиция, которая привезла их, получает за них какой-то чек», — рассказал Черный.