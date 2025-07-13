До 70 процентов мобилизованных украинцев самовольно оставляют учебные центры, заявил инструктор одного из полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный.
«У нас сейчас в учебках очень много СЗЧ (самовольно оставляющих военные части. — Прим. ред.) среди людей, которые приходят на БЗВП (начальную подготовку) практически 70%», — заявил он на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Военный рассказал, что мобилизованные дезертируют по разным причинам — кто-то не выдерживает физической и психологической нагрузки, кто-то теряется или погибает.
«У нас два человека нашли в речке Тетерев, которые ушли в СЗЧ, два человека замерзли зимой, они в лесу потерялись где-то, и вчера ещё одного дети выловили, ловили рыбу и выловили ещё одного человека. Он числился в СЗЧ 12 дней», — рассказал Черный.
Кроме того, некоторые инструкторы ВСУ часто относятся к мобилизованным с «необоснованной маниакальной агрессией», до стрельбы из пневматического оружия, сообщил военный.
При этом он подчеркнул, что попадающие к ним мобилизованные «практически все выловлены ТЦК».
«Мне рассказывал военный, сейчас поехал на Сумское направление, что его словили, закрыли в гараж, им там приносят еду, воду, они в туалет ходят прям в этом же гараже. Потом, когда их какое-то количество собирается, быстро оформляют. Он говорит, полиция, которая привезла их, получает за них какой-то чек», — рассказал Черный.
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