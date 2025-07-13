Более 30 человек отравились хлором в екатеринбургском термальном комплексе

В екатеринбургском термальном комплексе «Баден-Баден» 31 человек отравился испарениями хлора. Они пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в оперативном штабе под руководством министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.
Сначала в штабе сообщили, что ядовитыми испарениями отравились 26 человек и троих из них госпитализировали. По словам врачей, состояние потерпевших близко к удовлетворительному.
Позднее стало известно, что количество пострадавших возросло до 31 человека.
— В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивают как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении, — передает Telegram-канал оперштаба.
8 июля в Республике Дагестан произошли массовые случаи отравления среди жителей населенных пунктов Верхний Тагиркент, Магарамкент, Гапцах, Куйсун и Гиляр Магарамкентского района. Инфекция передавалась через воду. 11 июля число случаев отравления водой в республике возросло до 372, из них 357 человек — дети. Минздрав Дагестана сообщил, что в группе риска по показаниям проводят вакцинацию от гепатита А и профилактическое фагирование.