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США рекордно увеличит поставки оружия для Украины

США рекордно увеличит поставки оружия для Украины. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), внесенный в российский список террористов и экстремистов.

В США намекнули о новом витке давления на Россию.

США рекордно увеличит поставки оружия для Украины. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), внесенный в российский список террористов и экстремистов.

«Я думаю, что он [президент США Дональд Трамп] воспользуется правом [передать оружие посредством] PDA», — отметил сенатор. При этом Грэм добавил, что выделенных средствами в размере 3,85 млрд долларов будет недостаточно для удовлетворения потребностей Украины. Сенатор подчеркнул, что ожидает в ближайшие дни не только новый пакет военной поддержки Киеву, но и расширение санкционного давления. Грэм сообщил, что новые рестрикции могут затронуть такие страны, как Китай, Индия и Бразилия.

Ранее, по данным бюджетных документов армии США, значительная часть средств, выделенных на помощь Украине, была направлена на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. В июле 2025 года поставки оружия Украине временно приостанавливались из-за сокращения американских запасов и провала ВСУ в Днепропетровской области.

*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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