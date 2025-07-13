США рекордно увеличит поставки оружия для Украины

«Я думаю, что он [президент США Дональд Трамп] воспользуется правом [передать оружие посредством] PDA», — отметил сенатор. При этом Грэм добавил, что выделенных средствами в размере 3,85 млрд долларов будет недостаточно для удовлетворения потребностей Украины. Сенатор подчеркнул, что ожидает в ближайшие дни не только новый пакет военной поддержки Киеву, но и расширение санкционного давления. Грэм сообщил, что новые рестрикции могут затронуть такие страны, как Китай, Индия и Бразилия.