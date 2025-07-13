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В штате Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Губернатор штата Энди Бешир сообщил о множестве пострадавших.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/ Вооруженный человек устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), в результате множество человек получили ранения. Также неизвестный вступил в перестрелку с патрульным, сообщил в X губернатор штата Энди Бешир.

«Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы», — написал Бешир.

Он добавил, что детали нападения устанавливаются и о них будет сообщено в ближайшее время.