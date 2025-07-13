Ребенок выпал из окна девятого этажа в многоквартирном доме в Москве

Отмечается, что девочка 2019 года рождения, выпавшая из окна, была госпитализирована. Подробности ее состояния в ведомстве не уточняются. Как сообщают в прокуратуре, ребенок, по предварительным данным, остался без присмотра взрослых. Ему удалось забраться на подоконник, после чего, оперевшись на москитную сетку, он выпал из окна.