Запашный рассказал о состоянии гимнаста из Эфиопии

У пострадавшего при выполнении трюка циркового артиста из Эфиопии не выявили никаких переломов после обследования. Тем не менее, он все еще остается в одной из лучших московских клиник под наблюдением врачей. Об этом сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале.