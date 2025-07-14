В Калининграде самокатчик сбил трёхлетнего ребёнка и скрылся с места происшествия

В Калининграде на улице Генерала Челнокова самокатчик врезался в трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает региональная ГАИ.
Инцидент произошёл в воскресенье, 13 июля, в 16:43. Самокатчик скрылся с места происшествия после аварии. Ребёнка с травмами увезли в больницу. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Калининградской области устанавливают личность виновника ДТП. Водителю электросамоката необходимо обратиться в ОБ ДПС (552−511 дежурная часть, 552−526 отделение розыска).