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В американском штате Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Преступник также вступил в перестрелку с патрульным.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженный человек открыл огонь в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), в результате многие люди получили ранения, сообщил в соцсетях губернатор штата Энди Бешир.

«Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд», — написал он.

По словам губернатора, ранен патрульный, его, а также других пострадавших, госпитализировали.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, 14 получили ранения в результате стрельбы в 300-м квартале Вест-Чикаго-авеню в городе Чикаго в США.