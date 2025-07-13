В американском штате Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Вооруженный человек открыл огонь в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), в результате многие люди получили ранения, сообщил в соцсетях губернатор штата Энди Бешир.
«Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд», — написал он.
По словам губернатора, ранен патрульный, его, а также других пострадавших, госпитализировали.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, 14 получили ранения в результате стрельбы в 300-м квартале Вест-Чикаго-авеню в городе Чикаго в США.