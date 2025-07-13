Запашный рассказал о состоянии юного гимнаста, упавшего с высоты на тренировке

Врачи не выявили переломов у 18-летнего гимнаста из Эфиопии Абеля Дагима, который упал с высоты семь метров при выполнении трюка в Большом Московском цирке. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил генеральный директор учреждения, дрессировщик Эдгард Запашный.
— Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено, — сообщил артист.
По словам Запашного, Дагим до утра понедельника пробудет в одной из ведущих столичных клиник. Медики назначили ему дополнительные обследования, рассказал дрессировщик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
13 июля стало известно, что Абель Дагим упал на арену цирка с высоты семи метров во время репетиции перед первым выступлением. При выполнении трюка он несколько раз перевернулся в воздухе и упал мимо мата. Тогда источники утверждали, что у Дагима диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Позже Эдгард Запашный рассказал, что падение Дагима произошло из-за ошибки пассировщика, который должен был страховать гимнаста у мата во время приземления.