Запашный рассказал о состоянии юного гимнаста, упавшего с высоты на тренировке

13 июля стало известно, что Абель Дагим упал на арену цирка с высоты семи метров во время репетиции перед первым выступлением. При выполнении трюка он несколько раз перевернулся в воздухе и упал мимо мата. Тогда источники утверждали, что у Дагима диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.