После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело

Минздрав региона в воскресенье сообщал, что 26 сотрудников комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором. Позднее минздрав уточнял, что число пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивали как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести, еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.