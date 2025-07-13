После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства инцидента, проведен осмотр места происшествия, истребуется документация о работе термального комплекса, будут назначены необходимые экспертизы.
Минздрав региона в воскресенье сообщал, что 26 сотрудников комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором. Позднее минздрав уточнял, что число пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивали как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести, еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование, прокуратура региона также организовала свою проверку.