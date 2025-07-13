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В ЛНР сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в жилом доме

Сотрудники МЧС в ЛНР ликвидируют возгорание в многоквартирном доме в центре Старобельска. Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров — загорелась кровля жилого строения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

Видео © Пресс-служба МЧС России.

Распространение пламени удалось остановить до того, как оно охватило соседние постройки. С начала суток в республике зафиксировано свыше 130 очагов возгорания. Причиной массовых пожаров стали сухая погода и порывистый ветер. В тушении задействованы более 660 человек личного состава и свыше 150 машин.

А ранее в Ростовской области вспыхнули поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону, в результате чего видимость на участках дороги стала практически нулевой. Автомагистраль перекрыта, но это не спасло от столкновений. На одном из участков две машины врезались в фуру.