В ЛНР сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в жилом доме

А ранее в Ростовской области вспыхнули поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону, в результате чего видимость на участках дороги стала практически нулевой. Автомагистраль перекрыта, но это не спасло от столкновений. На одном из участков две машины врезались в фуру.