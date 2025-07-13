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В ЛНР произошло возгорание кровли многоквартирного дома на 450 квадратных метрах

Сотрудники МЧС ликвидируют крупное возгорание кровли дома в городе Старобельске в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание кровли многоквартирного дома произошло в городе Старобельск на территории Луганской Народной Республики вечером в воскресенье, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в ЛНР. В Старобельске горит кровля многоквартирного жилого дома на 450 квадратах», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению МЧС, пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет. Сотрудникам ведомства также удалось не допустить перехода огня на соседний дом. Ликвидация пожара в настоящий момент продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что возгорание крыши пятиэтажного здания произошло в городе Пушкино Московской области. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.