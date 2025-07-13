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Два теплохода столкнулись на Фонтанке в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло столкновение двух маломерных судов.

В центре Санкт-Петербурга произошло столкновение двух маломерных судов. Инцидент случился 13 июля 2025 года на реке Фонтанка напротив дома 36 по набережной.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, в ДТП участвовали теплоходы «Меркурий 5» и «Кронверк». В настоящее время проводится проверка соблюдения требований безопасности судоходства и защиты прав пассажиров.

«По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов “Меркурий 5” и “Кронверк”, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что женщина утонула в пруду на юго-западе Москвы.