В США неизвестный устроил стрельбу, ранил полицейского и был убит

По информации агентства Reuters, на момент публикации известно о нескольких людях с огнестрельными ранениями, однако точное количество потерпевших пока не раскрывается. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. На месте работают экстренные службы, район оцеплен.