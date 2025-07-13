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В США неизвестный устроил стрельбу, ранил полицейского и был убит

В Лексингтоне (штат Кентукки, США) неизвестный открыл стрельбу, в результате чего пострадали несколько человек, включая сотрудника полиции. Преступник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила полиция штата Кентукки в социальной сети Х.

В США стрелок ранил несколько человек.

В Лексингтоне (штат Кентукки, США) неизвестный открыл стрельбу, в результате чего пострадали несколько человек, включая сотрудника полиции. Преступник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила полиция штата Кентукки в социальной сети Х.

«Подозреваемый выстрелил в полицейского, после чего совершил еще одну атаку в церкви. Полиция обезвредила стрелка. Есть пострадавшие, их точное число уточняется», — сообщили представители полиции Кентукки.

По информации агентства Reuters, на момент публикации известно о нескольких людях с огнестрельными ранениями, однако точное количество потерпевших пока не раскрывается. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. На месте работают экстренные службы, район оцеплен.