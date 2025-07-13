Чешский премьер упрашивает Фицо не блокировать санкции против РФ

Ранее Фицо пояснил, что выступает против санкций из-за нерешенной энергетической проблемы. Он отметил, что приоритетом для Словакии остается обеспечение энергетической безопасности страны. До решения вопроса, связанного с европейским планом по замещению импорта российских энергоносителей, рассмотрение антироссийских мер, по мнению Братиславы, преждевременно. По словам Фицо, сначала необходимо детально проработать стратегии и механизмы, которые позволят странам ЕС отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива без ущерба для экономики.