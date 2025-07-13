На реке Фонтанка в Санкт-Петербурге столкнулись два маломерных судна

В воскресенье, 13 июля, на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк». Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.