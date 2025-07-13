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На реке Фонтанка в Санкт-Петербурге столкнулись два маломерных судна

В воскресенье, 13 июля, на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк». Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Столкновение теплоходов. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — утончили в пресс-службе.

Ранее в московских Печатниках произошло возгорание прогулочного теплохода. На борту находилось 1500 литров топлива. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Экипаж теплохода эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.