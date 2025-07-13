На реке Фонтанка в Санкт-Петербурге столкнулись два маломерных судна

Столкновение теплоходов. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — утончили в пресс-службе.
Ранее в московских Печатниках произошло возгорание прогулочного теплохода. На борту находилось 1500 литров топлива. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Экипаж теплохода эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.