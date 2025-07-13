В Кентукки мужчина устроил стрельбу по прихожанам в церкви

«Поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы», — написал Бешир.
Позднее агентство Reuters сообщило о гибели злоумышленника, устроившего стрельбу в церкви. По данным полиции, в стрельбе был замешан только один подозреваемый. Как сообщает местная газета Lexington Herald-Leader, преступник открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс, а затем отправился в церковь, где продолжил стрельбу по прихожанам. Полиция обезвредила нападавшего на месте.
Ранее в Ленинградской области 22-летний молодой человек открыл стрельбу из страйкбольного ружья по детям, игравшим во дворе. Инцидент произошёл в поселке Починок Ломоносовского района. Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был раздражен шумом. К счастью, никто из детей не пострадал. Полиция задержала преступника. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.