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В Кентукки мужчина устроил стрельбу по прихожанам в церкви

В баптистской церкви города Лексингтон, штат Кентукки, произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X. По его словам, вооружённый человек открыл огонь в церкви на Ричмонд-роуд.

Источник: Life.ru

«Поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы», — написал Бешир.

Позднее агентство Reuters сообщило о гибели злоумышленника, устроившего стрельбу в церкви. По данным полиции, в стрельбе был замешан только один подозреваемый. Как сообщает местная газета Lexington Herald-Leader, преступник открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс, а затем отправился в церковь, где продолжил стрельбу по прихожанам. Полиция обезвредила нападавшего на месте.

Ранее в Ленинградской области 22-летний молодой человек открыл стрельбу из страйкбольного ружья по детям, игравшим во дворе. Инцидент произошёл в поселке Починок Ломоносовского района. Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был раздражен шумом. К счастью, никто из детей не пострадал. Полиция задержала преступника. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.