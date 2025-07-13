В Кентукки мужчина устроил стрельбу по прихожанам в церкви

«Поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы», — написал Бешир.