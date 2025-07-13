Пьяный житель Ленобласти открыл стрельбу по детям из окна

1 июля 13-летний школьник в Санкт-Петербурге начал стрелять по прохожим из окна жилого здания. Все случилось в районе Рыбацкого: именно там ученик шестого класса устроил стрельбу из пневматической винтовки Striker. Подросток целился в людей из здания, расположенного на Шлиссельбургском проспекте.