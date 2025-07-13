Пьяный житель Ленобласти открыл стрельбу по детям из окна

В поселке Починок Ленинградской области пьяный 22-летний мужчина открыл стрельбу из окна квартиры по детям, игравшим во дворе. Об этом стало известно в воскресенье, 13 июля.
По данным СМИ, россиянину не понравились детские крики, поэтому он взял страйкбольное ружье и открыл огонь. К счастью, никто из детей не пострадал.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали хулигана и изъяли оружие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время на дебошира составлен административный протокол, передает Telegram-канал Shot.
1 июля 13-летний школьник в Санкт-Петербурге начал стрелять по прохожим из окна жилого здания. Все случилось в районе Рыбацкого: именно там ученик шестого класса устроил стрельбу из пневматической винтовки Striker. Подросток целился в людей из здания, расположенного на Шлиссельбургском проспекте.