СКР завел уголовное дело по факту массового отравления в Екатеринбурге

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге. Об этом проинформировала пресс-служба СКР по Свердловской области.
Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда в термальном комплексе «Баден-Баден» по улице Зимней.
«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в уральской столице инцидента. Также будут назначены необходимые экспертизы.
Напомним, в термальном комплексе Екатеринбурга от отправления хлором пострадал 31 человек, 19 из них находятся в больнице.