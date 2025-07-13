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СКР завел уголовное дело по факту массового отравления в Екатеринбурге

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге. Об этом проинформировала пресс-служба СКР по Свердловской области.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда в термальном комплексе «Баден-Баден» по улице Зимней.

«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в уральской столице инцидента. Также будут назначены необходимые экспертизы.

Напомним, в термальном комплексе Екатеринбурга от отправления хлором пострадал 31 человек, 19 из них находятся в больнице.