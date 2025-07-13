Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США пригрозили Китаю, Индии и Бразилии из-за помощи России

Cтраны, которые помогают России, столкнутся с серьезными последствиями со стороны США. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.

Сенатор США пригрозил нескольким странам за помощь России.

Cтраны, которые помогают России, столкнутся с серьезными последствиями со стороны США. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.

«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», — подчеркнул сенатор в интервью телеканалу CBS. Грэм отметил, что государства, поддерживающие Россию, должны определиться, что для них важнее — экономические связи с Соединенными Штатами или поддержка российской стороны.

Ранее Грэм уже выступал с инициативой введения 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих торговлю с Россией и не поддерживающих Украину, особо выделяя Индию и Китай как крупнейших импортеров российской нефти. Законопроект о новых санкциях, разработанный совместно с сенатором Ричардом Блюменталем, получил поддержку большинства сенаторов и предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против государств, сотрудничающих с Москвой.

*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.