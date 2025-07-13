США пригрозили Китаю, Индии и Бразилии из-за помощи России

Ранее Грэм уже выступал с инициативой введения 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих торговлю с Россией и не поддерживающих Украину, особо выделяя Индию и Китай как крупнейших импортеров российской нефти. Законопроект о новых санкциях, разработанный совместно с сенатором Ричардом Блюменталем, получил поддержку большинства сенаторов и предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против государств, сотрудничающих с Москвой.