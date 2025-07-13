На реке Фонтанка в Петербурге столкнулись два теплохода

Два судна столкнулись в Петербурге, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент случился в воскресенье около дома 36 по Набережной Фонтанки. В ведомстве уточнили, что столкнулись мало мерные суда «Меркурий 5» и «Кронверк».
«По предварительным данным, напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов “Меркурий 5” и “Кронверк”», — заявили в прокуратуре.
В сообщении подчёркивается, что ведомство проводит проверку. Речь идёт об исполнении законодательства «о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров».
Ранее сообщалось, что в Иркутске круизный лайнер «Баргузин» столкнулся с буксиром при спуске на воду. В результате случившегося никто не пострадал.