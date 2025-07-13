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На реке Фонтанка в Петербурге столкнулись два теплохода

В прокуратуре уточнили, что столкнулись теплоходы «Меркурий 5» и «Кронверк».

Источник: Аргументы и факты

Два судна столкнулись в Петербурге, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент случился в воскресенье около дома 36 по Набережной Фонтанки. В ведомстве уточнили, что столкнулись мало мерные суда «Меркурий 5» и «Кронверк».

«По предварительным данным, напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов “Меркурий 5” и “Кронверк”», — заявили в прокуратуре.

В сообщении подчёркивается, что ведомство проводит проверку. Речь идёт об исполнении законодательства «о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров».

Ранее сообщалось, что в Иркутске круизный лайнер «Баргузин» столкнулся с буксиром при спуске на воду. В результате случившегося никто не пострадал.