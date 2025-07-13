Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завёл уголовное дело после отравлений хлором в комплексе в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» в связи с массовым отравлением хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Источник: Life.ru

«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — уточнили в ведомстве.

Расследование инцидента в екатеринбургском термальном комплексе продолжается. Опрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе комплекса, назначаются экспертизы. Позже будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.

Напомним, что число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31. По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.