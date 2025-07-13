СК завёл уголовное дело после отравлений хлором в комплексе в Екатеринбурге

Напомним, что число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31. По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.