СК завёл уголовное дело после отравлений хлором в комплексе в Екатеринбурге

«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — уточнили в ведомстве.
Расследование инцидента в екатеринбургском термальном комплексе продолжается. Опрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе комплекса, назначаются экспертизы. Позже будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.
Напомним, что число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31. По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.