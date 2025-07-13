Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон назвал главную опасность Европы

Крупнейшей угроза для Европы — это действия России. Чтобы противостоять опасности, ЕС нужно самоорганизоваться. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне национального праздника — Дня взятия Бастилии.

Президент Франции призвал военных противостоять России.

Крупнейшей угроза для Европы — это действия России. Чтобы противостоять опасности, ЕС нужно самоорганизоваться. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне национального праздника — Дня взятия Бастилии.

«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира», — заявил Макрон в ходе трансляции из Елисейского дворца в социальной сети X.

Как сообщало URA.RU, ранее Макрон уже подчеркивал, что европейские страны должны не только усиливать собственные оборонные возможности, но и заранее продумывать формат будущего диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и безопасности. Эти заявления прозвучали после саммита НАТО в Гааге.

Между тем, в Москве не раз выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия НАТО в Европе и у своих западных границ. Сам альянс называет эти меры необходимыми для сдерживания якобы «российской агрессии».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше