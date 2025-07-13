В ЛНР пытаются потушить сильный пожар в жилом доме на площади 450 квадратных метров

В городе Старобельске Луганской Народной Республики пожарные пытаются ликвидировать возгорание в жилом доме. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по ЛНР, в жилом доме загорелась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что пожарным удалось не допустить перехода огня на рядом стоящую многоэтажку.
В последние дни в регионе установилась сухая и жаркая погода до +40 градусов. Только в воскресенье, 13 июля, в республике произошло более 130 пожаров. Для их ликвидации МЧС задействовало 660 человек и более 150 единиц спецтехники.
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