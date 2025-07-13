У побережья Одесской области зафиксирован массовый выброс морских обитателей

Крабы и скаты. Видео © «Страна.ua».
Причиной стало редкое природное явление — подъём холодной воды с глубины к поверхности. В результате у берега резко снизилась температура и содержание кислорода. Точное количество погибших особей не уточняется.
А ранее на берегу Курильских островов обнаружили крупную сельдевую акулу. Хищная рыба лежала на песчаном пляже. А в Пхукете объявили о появлении на побережье опасных морских слизней Glaucus Atlanticus, известных как «Голубой дракон». Контакт с ними может привести к летальному исходу.