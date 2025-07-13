У побережья Одесской области зафиксирован массовый выброс морских обитателей

А ранее на берегу Курильских островов обнаружили крупную сельдевую акулу. Хищная рыба лежала на песчаном пляже. А в Пхукете объявили о появлении на побережье опасных морских слизней Glaucus Atlanticus, известных как «Голубой дракон». Контакт с ними может привести к летальному исходу.