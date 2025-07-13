Неизвестный устроил стрельбу в церкви штата Кентукки

В городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошло вооружённое нападение, в результате которого пострадали несколько человек. По данным губернатора Энди Бешира, неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, после чего вступил в перестрелку с полицейским.