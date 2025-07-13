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Неизвестный устроил стрельбу в церкви штата Кентукки

В городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошло вооружённое нападение, в результате которого пострадали несколько человек.

В городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошло вооружённое нападение, в результате которого пострадали несколько человек. По данным губернатора Энди Бешира, неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, после чего вступил в перестрелку с полицейским.

«Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы», — написал Бешир в своём аккаунте в X. Он пообещал предоставить дополнительную информацию по мере её поступления.

Власти пока не сообщают о возможных жертвах и мотивах нападавшего. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что два теплохода столкнулись на Фонтанке в Санкт-Петербурге.