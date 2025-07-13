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Макрон рассказал, сколько стран решили помогать Украине

К «коалиции желающих» по поддержке Украины присоединилось уже 30 стран. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон рассказал, сколько стран присоединились к коалиции.

К «коалиции желающих» по поддержке Украины присоединилось уже 30 стран. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Эта “коалиция желающих”, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже», — подчеркнул Макрон в обращении в Х.

Ранее Макрон сообщал, что страны «коалиции желающих» планируют приступить к патрулированию воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Эта инициатива станет частью концепции восстановления Украины и предусматривает тесное взаимодействие военных ведомств 30 государств-участников для обеспечения безопасности страны.