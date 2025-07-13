Макрон рассказал, сколько стран решили помогать Украине

Ранее Макрон сообщал, что страны «коалиции желающих» планируют приступить к патрулированию воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Эта инициатива станет частью концепции восстановления Украины и предусматривает тесное взаимодействие военных ведомств 30 государств-участников для обеспечения безопасности страны.