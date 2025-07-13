Неизвестный, устроивший стрельбу в церкви штата Кентукки, ликвидирован полицией

Вооруженный преступник, устроивший в воскресенье стрельбу в баптистской церкви Лексингтона (штат Кентукки, США), был ликвидирован полицией.
Как сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент начался с нападения на полицейского возле аэропорта Блю Грасс, после чего злоумышленник направился в храм, расположенный в 27 км от места первого преступления.
По данным издания Lexington Herald-Leader, стрелок открыл огонь по прихожанам, однако был оперативно обезврежен прибывшими на место офицерами. Губернатор Энди Бешир подтвердил, что в результате инцидента несколько человек, включая патрульного, получили ранения и были госпитализированы.
Полиция установила, что все преступления совершены одним подозреваемым, чья личность пока не раскрывается. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
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