Неизвестный, устроивший стрельбу в церкви штата Кентукки, ликвидирован полицией

По данным издания Lexington Herald-Leader, стрелок открыл огонь по прихожанам, однако был оперативно обезврежен прибывшими на место офицерами. Губернатор Энди Бешир подтвердил, что в результате инцидента несколько человек, включая патрульного, получили ранения и были госпитализированы.