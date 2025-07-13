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Неизвестный, устроивший стрельбу в церкви штата Кентукки, ликвидирован полицией

Вооруженный преступник, устроивший в воскресенье стрельбу в баптистской церкви Лексингтона (штат Кентукки, США), был ликвидирован полицией.

Вооруженный преступник, устроивший в воскресенье стрельбу в баптистской церкви Лексингтона (штат Кентукки, США), был ликвидирован полицией.

Как сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент начался с нападения на полицейского возле аэропорта Блю Грасс, после чего злоумышленник направился в храм, расположенный в 27 км от места первого преступления.

По данным издания Lexington Herald-Leader, стрелок открыл огонь по прихожанам, однако был оперативно обезврежен прибывшими на место офицерами. Губернатор Энди Бешир подтвердил, что в результате инцидента несколько человек, включая патрульного, получили ранения и были госпитализированы.

Полиция установила, что все преступления совершены одним подозреваемым, чья личность пока не раскрывается. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что два теплохода столкнулись на Фонтанке в Санкт-Петербурге.