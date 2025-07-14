Губернатор штата Кентукки подтвердил гибель двух человек в перестрелке в церкви

В результате воскресной стрельбы в баптистской церкви города Лексингтон (штат Кентукки, США) погибли два человека. Как сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
«Стрельба в Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек… Нападавший также ликвидирован», — написал он.
Инцидент произошел в церкви на Ричмонд-Роуд, где вооруженный преступник открыл огонь по прихожанам. Помимо погибших, несколько человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Точное количество пострадавших не уточняется.
Как сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, злоумышленник был ликвидирован сотрудниками полиции. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
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