Пассажиры отсудили 80 тысяч рублей за грубость таксиста в Москве

Суд обязал компанию-перевозчика компенсировать пассажирам убытки за хамство водителя такси. Из-за поведения водителя они опоздали на самолет, в итоге решили наказать виновных.
По решению мирового суда 108-го участка района Богородское, перевозчик обязан выплатить компенсацию на общую сумму 77 199 рублей 40 копеек пострадавшим супругам за неудачную поездку в аэропорт.
Инцидент произошел 10 октября 2024 года, тогда муж и жена заказали такси из своего дома в 1-м Грайвороновском проезде до аэропорта «Шереметьево». Во время поездки водитель несколько раз нарушал ПДД и реагировал на претензии пассажиров ненормативной лексикой. Из-за конфликтов и нервозности клиентов путешествие пришлось прервать, а водитель остановил машину прямо посреди дороги и потребовал, чтобы пассажиры покинули авто.
Дальнейшие попытки добраться до аэропорта оказались неудачными, и путешественники пропустили самолет до Саранска. Добираться до Саранска пришлось поездом, что привело к дополнительным расходам.
В итоге, пара обратилась в суд с иском против компании-агрегатора и транспортной организации, считая обе стороны ответственными за произошедшее. Хотя агрегатор утверждал, что ответственность несет исключительно непосредственный исполнитель услуги, судья установил обратное. Выяснилось, что контракт заключен непосредственно с фирмой-перевозчиком, а значит, именно ей предстоит оплатить убытки потерпевшим.
Как стало известно сайту mk.ru, таксопарк, в котором работает водитель, должен будет выплатить компенсацию. Она включат в себя траты на проезд на такси, билет на аэроэкспресс до Белорусского вокзала, поездку на поезде до Саранска, а также компенсацию морального ущерба и штраф за нежелание добровольно урегулировать спор.