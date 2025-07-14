Пассажиры отсудили 80 тысяч рублей за грубость таксиста в Москве

Инцидент произошел 10 октября 2024 года, тогда муж и жена заказали такси из своего дома в 1-м Грайвороновском проезде до аэропорта «Шереметьево». Во время поездки водитель несколько раз нарушал ПДД и реагировал на претензии пассажиров ненормативной лексикой. Из-за конфликтов и нервозности клиентов путешествие пришлось прервать, а водитель остановил машину прямо посреди дороги и потребовал, чтобы пассажиры покинули авто.