Два корабля столкнулись в Петербурге, пострадал ребенок

«Инцидент произошел во время маневра одного из судов: во время разворота в него врезалось другое маломерное судно. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир получил травму ноги. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшему была оказана необходимая помощь на месте», — сообщили в управлении.