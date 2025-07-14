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Два корабля столкнулись в Петербурге, пострадал ребенок

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства столкновения двух маломерных судов в акватории реки Фонтанки, в котором получил травмы ребенок. По факту инцидента проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации кораблей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

При развороте в корабль врезалось другое судно.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства столкновения двух маломерных судов в акватории реки Фонтанки, в котором получил травмы ребенок. По факту инцидента проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации кораблей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Инцидент произошел во время маневра одного из судов: во время разворота в него врезалось другое маломерное судно. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир получил травму ноги. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшему была оказана необходимая помощь на месте», — сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что в настоящий момент организован комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Предстоит детально установить причины происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, сильный шторм 4 июля привел к подтоплениям набережных и отключениям электричества в Санкт-Петербурге. В частности, уровень воды в Фонтанке подобрался к автомобилям, припаркованным на набережной.