Более 190 населенных пунктов в Новгородской области остаются без света

По данным врио губернатора Александра Дронова, в Новгородской области сохраняются перебои с электричеством в более 190 населенных пунктах, где проживает свыше 3 000 человек.
«По состоянию на 22.00 мск без электроснабжения остаются 195 населенных пунктов, в которых проживает 3496 человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как ранее информировала пресс-служба «Россети Северо-Запад», сильная гроза с градом стала причиной массовых отключений электроэнергии в Новгородской области, для ликвидации последствий которой было задействовано 32 аварийные бригады.
Ранее KP.RU Информировал, что в результате экстремальных погодных условий в Новгородской области были обесточены 477 сельских населенных пунктов с общим населением более 22 тысяч человек.