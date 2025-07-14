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СК РФ: при столкновении теплоходов в Петербурге пострадал ребёнок

В акватории Фонтанки столкнулись маломерные суда «Меркурий 5» и «Кронверк».

Источник: Аргументы и факты

Ребёнок пострадал при столкновении двух маломерных судов в Петербурге, информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о травме ноги.

«В результате столкновения на одном из судов ребёнок получил травму ноги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего и оказала необходимую помощь на месте», — говорится в сообщении.

По данным СК, судно выполняло разворот, в это время в него врезался другой теплоход.

В настоящее время ведомство проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Напомним, инцидент случился в воскресенье в акватории Фонтанки. По данным прокуратуры, столкнулись маломерные суда «Меркурий 5» и «Кронверк».