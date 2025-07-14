На Москву надвигается гроза — МЧС выпустило предупреждение

14 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, во второй половине дня и вечером возможен град. Во время гроз в некоторых районах прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 15 м/с ночью и 17−20 м/с днем.
Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать меры предосторожности:
⭕ парковаться в безопасных местах;
⭕ избегать нахождения возле рекламных щитов и ненадежных конструкций на улице;
⭕ быть внимательными за рулем;
⭕ не оставлять детей без присмотра.
Будьте осторожны и берегите себя и близких.