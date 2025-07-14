На Москву надвигается гроза — МЧС выпустило предупреждение

14 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, во второй половине дня и вечером возможен град. Во время гроз в некоторых районах прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 15 м/с ночью и 17−20 м/с днем.