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Аэропорт в Лондоне после крушения самолета полностью приостановил работу

Лондонский аэропорт «Саутенд» после крушения 12-метрового самолета, которое произошло в воскресенье, отменил все рейсы.

Лондонский аэропорт «Саутенд» после крушения 12-метрового самолета, которое произошло в воскресенье, отменил все рейсы. Об этом воздушная гавань сообщила в своем аккаунте в социальной сети.

«Мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Все рейсы в и из аэропорта отменены до тех пор, пока сотрудники экстренных служб разбираются в ситуации, добавили в авиагавани.

Напомним, самолет в аэропорту «Саутенд» разбился в воскресенье примерно в 16 часов по местному времени. Какой именно самолет потерпел крушение не уточняется, однако известно, что это было 12-метровое воздушное судно.