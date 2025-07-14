Аэропорт в Лондоне после крушения самолета полностью приостановил работу

Лондонский аэропорт «Саутенд» после крушения 12-метрового самолета, которое произошло в воскресенье, отменил все рейсы. Об этом воздушная гавань сообщила в своем аккаунте в социальной сети.
«Мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Все рейсы в и из аэропорта отменены до тех пор, пока сотрудники экстренных служб разбираются в ситуации, добавили в авиагавани.
Напомним, самолет в аэропорту «Саутенд» разбился в воскресенье примерно в 16 часов по местному времени. Какой именно самолет потерпел крушение не уточняется, однако известно, что это было 12-метровое воздушное судно.