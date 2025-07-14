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Германия отказала Украине в «последней просьбе»

Германия не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Taurus, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Германия не станет поставлять Украине Taurus.

Германия не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Taurus, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на новый запрос Киева», — приводит слова министра Financial Times. Он добавил, что на вооружении страны осталось только шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, Писториус отметил, что Германия формирует долгосрочный план закупок военной техники до 2030-х годов. В него войдут танки, подводные лодки, беспилотные летательные аппараты и истребители. По словам министра, эти меры направлены на укрепление обороноспособности страны и соблюдение обязательств перед союзниками по НАТО.

Ранее Германия уже скрыла реестр поставляемого Украине вооружения, что вызвало предположения о возможной передаче Киеву ракет Taurus и переходе к финансированию производства военной продукции на территории Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно подчеркивал, что страна не будет напрямую передавать Украине эти ракеты, однако Берлин готов поддерживать Киев финансово для развития оборонного потенциала.

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