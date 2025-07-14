Германия отказала Украине в «последней просьбе»

Кроме того, Писториус отметил, что Германия формирует долгосрочный план закупок военной техники до 2030-х годов. В него войдут танки, подводные лодки, беспилотные летательные аппараты и истребители. По словам министра, эти меры направлены на укрепление обороноспособности страны и соблюдение обязательств перед союзниками по НАТО.