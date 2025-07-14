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В Москве шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

В Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже жилого дома, расположенного на Ореховом бульваре. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Источник: Life.ru

«Предварительно, ребёнок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что девочка 2019 года рождения госпитализирована. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее в столице спасатель предотвратил трагедию, поймав женщину, сорвавшуюся с окна третьего этажа. Инцидент произошёл на улице Огородная Слобода. По словам очевидцев, женщина долгое время находилась на подоконнике, и окружающие пытались её успокоить.