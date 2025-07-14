В Москве шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

Ранее в столице спасатель предотвратил трагедию, поймав женщину, сорвавшуюся с окна третьего этажа. Инцидент произошёл на улице Огородная Слобода. По словам очевидцев, женщина долгое время находилась на подоконнике, и окружающие пытались её успокоить.