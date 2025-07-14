Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу после крушения самолёта

«Мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в аэропорт и из аэропорта были отменены, на месте происшествия работает полиция, аварийно-спасательные службы и следователи по расследованию авиакатастроф», — говорится в сообщении.