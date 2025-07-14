Аэропорт в Лондоне отменил все рейсы

«В связи с серьезным инцидентом, произошедшим сегодня в лондонском аэропорту Саутенд, мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в аэропорт и из аэропорта отменены, пока полиция, аварийные службы и следователи по расследованию авиакатастроф находятся на месте происшествия», — говорится в официальном заявлении аэропорта.