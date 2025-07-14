Стало известно, о чем Макрон попросил главу Генштаба

Ранее генерал Тьерри Буркхард уже отмечал, что Россия представляет собой наиболее значимую угрозу для Франции практически во всех сферах, подчеркивая военный и ядерный потенциал Москвы. В ответ на рост напряженности Париж усиливает оборонную стратегию, в том числе в Арктике, где Россия также заявляет о готовности защищать свои интересы.