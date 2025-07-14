Макрон попросил генерала Буркхарда сказать, что Франция — главный враг России.
Президент Франции Эммануэль Макрон за двое суток до официального обращения к военным попросил начальника Генштаба генерала Тьерри Буркхарда публично объявить Россию главным врагом страны. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньянаю.
«За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России», — написал политик на своей странице в X. По его словам, подобные заявления делаются по инициативе главы государства и отражают формирование определенного политического курса.
Генерал Тьерри Буркхард на пресс-конференции 11 июля отметил, что Россия представляет для Франции «долгосрочную, ближайшую и наиболее обширную угрозу». Он также заявил, что Москва «ясно дала понять», что считает Париж основным противником в Европе. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии вновь подчеркнул, что безопасность Европы зависит от способности сдерживать российскую угрозу.
Ранее генерал Тьерри Буркхард уже отмечал, что Россия представляет собой наиболее значимую угрозу для Франции практически во всех сферах, подчеркивая военный и ядерный потенциал Москвы. В ответ на рост напряженности Париж усиливает оборонную стратегию, в том числе в Арктике, где Россия также заявляет о готовности защищать свои интересы.