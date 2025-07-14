В Кентукки при стрельбе в церкви погибли два человека

По данным издания Lexington Herald-Leader, накануне утром злоумышленник открыл огонь по сотруднику полиции неподалёку от воздушной гавани Блю Грасс в Кентукки. После этого он добрался до баптистской церкви, находящейся в 27 километрах от аэропорта, где открыл стрельбу по прихожанам.