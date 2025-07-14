В Кентукки при стрельбе в церкви погибли два человека

В Соединённых Штатах произошла стрельба в баптистской церкви, жертвами стали два человека.
Инцидент случился в населённом пункте Лексингтон (штат Кентукки). Губернатор Энди Бешир подчеркнул, что нападавший был ликвидирован. Он уточнил, что есть пострадавшие, в частности, травмы получил сотрудник полиции.
«С грустью сообщаю, что стрельба в баптистской церкви на Ричмонд-роуд унесла жизни двух человек. Другие пострадавшие, в том числе полицейский штата Кентукки, получают медицинскую помощь в близлежащей больнице. Стрелявший был убит», — написал губернатор.
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По данным издания Lexington Herald-Leader, накануне утром злоумышленник открыл огонь по сотруднику полиции неподалёку от воздушной гавани Блю Грасс в Кентукки. После этого он добрался до баптистской церкви, находящейся в 27 километрах от аэропорта, где открыл стрельбу по прихожанам.
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